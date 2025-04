Schianto frontale a Calcinate: muore un 29enne della provincia di Brescia - Le foto - La mappa

Tragico incidente nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile: intorno all’1.15 un giovane di 29 anni, romeno e residente in provincia di Brescia, è morto in uno schianto a Calcinate, sulla ex statale 573, la provinciale per Mornico. Il giovane era alla guida di una macchina, una Fiat Bravo, quando è rimasto coinvolto in uno schianto con un mezzo pesante, guidato da un 56enne.

Sul posto i mezzi di soccorso: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Lievi ferite invece per l’autotrasportatore, trasferito in ospedale.

L’impatto tra il camion e la macchina è stato molto violento: la vettura è finita in un fossato che costeggia la strada, ribaltandosi Secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Bergamo, il giovane stava viaggiando al volante della sua Fiat Bravo in direzione di Mornico quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia opposta, sulla quale stava viaggiando un camion. Lo schianto frontale è stato violentissimo: la vettura è finita in un fossato che costeggia la strada, ribaltandosi. L’automobilista è morto sul colpo.