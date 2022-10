Schianto in scooter a Casirate: grave 16enne, soccorso con l’elicottero

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 ottobre a Casirate d’Adda. Un ragazzo di 16 anni, in sella a uno scooter, è rimasto ferito in modo grave in uno schianto ed è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. L’allarme è scattato verso le 18,30 in via Broli, strada asfaltata che attraversa le campagne di Casirate.