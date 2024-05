Schianto in moto sulla Francesca, muore in ospedale a 36 anni

Matteo Monfrini, 36 anni, di Melzo ma residente a Treviglio, è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato ricoverato in seguito allo schianto in moto lungo la provinciale Francesca, tra Ghisalba e Cologno avvenuto domenica 28 aprile.

Lo schianto sulla Francesca: l’impatto con l’auto guidata da un 71enne

(Foto di Cesni)

Il trentaseienne ha perso conoscenza e non si è ripreso. I soccorsi sono stati immediati: sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e l’elisoccorso. Le condizioni del centauro sono parse molto gravi fin da subito: è stato rianimato e intubato sul posto, venendo poi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una delle ambulanze. Ferito, anche se in modo non grave, anche l’automobilista settantunenne, rimasto sotto choc per l’accaduto.