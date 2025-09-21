Burger button
Cronaca / Pianura
Domenica 21 Settembre 2025

Schianto in moto in Valle Camonica: grave 42enne di Verdellino

CONTRO UNA PARETE ROCCIOSA. Incidente in Valle Camonica domenica mattina 21 settembre per un motociclista bergamasco di Verdellino di 42 anni.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Schianto in moto domenica mattina 21 settembre
Schianto in moto domenica mattina 21 settembre

Incidente in Valle Camonica domenica mattina 21 settembre per un motociclista bergamasco di Verdellino di 42 anni: stava percorrendo la strada che da Breno raggiunge Bienno, ma affrontando un’ampia curva verso sinistra, dove la strada scollina per iniziare a scendere verso Bienno, ha perso il controllo della propria moto, una potente Yamaha FZ1, ed è andato a schiantarsi contro la parete di roccia a bordo carreggiata.

A lanciare l’allarme sono stati gli amici motociclisti del gruppo «Quei bravi ragazzi» con cui era partito da Bergamo per una delle ultime escursioni in moto di questa stagione: la meta era il passo Crocedomini, ma attorno alle 9 si è verificato l’incidente.

Il 42enne bergamasco è stato soccorso nel giro di pochi minuti: è stato portato in ospedale a Esine dove ad attenderlo c’era l’elicottero che lo ha portato alla Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Non sembra essere in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdello
Bergamo
Bienno
Breno
Brescia
Esine
Verdellino
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
