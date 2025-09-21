Schianto in moto in Valle Camonica: grave 42enne di Verdellino
Incidente in Valle Camonica domenica mattina 21 settembre per un motociclista bergamasco di Verdellino di 42 anni: stava percorrendo la strada che da Breno raggiunge Bienno, ma affrontando un’ampia curva verso sinistra, dove la strada scollina per iniziare a scendere verso Bienno, ha perso il controllo della propria moto, una potente Yamaha FZ1, ed è andato a schiantarsi contro la parete di roccia a bordo carreggiata.
A lanciare l’allarme sono stati gli amici motociclisti del gruppo «Quei bravi ragazzi» con cui era partito da Bergamo per una delle ultime escursioni in moto di questa stagione: la meta era il passo Crocedomini, ma attorno alle 9 si è verificato l’incidente.
Il 42enne bergamasco è stato soccorso nel giro di pochi minuti: è stato portato in ospedale a Esine dove ad attenderlo c’era l’elicottero che lo ha portato alla Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Non sembra essere in pericolo di vita.
