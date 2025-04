Schianto nella notte a Calcinate: muore un 29enne della provincia di Brescia

Tragico incidente nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile: un giovane di 29 anni è morto in uno schianto a Calcinate, sulla ex statale 573, la provinciale per Mornico. Dalle prime informazioni raccolte, il giovane era alla guida di una macchina quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un mezzo pesante, guidato da un 56enne.