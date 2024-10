Scivola in moto a Levate, Fabio muore sotto gli occhi del papà

Stava facendo un giro in sella alla sua moto con il padre, che lo seguiva con un’altra due ruote. Dopo aver imboccato a Levate via dei Caravaggi (la provinciale 150), nel tratto che porta al sottopasso ferroviario della linea Bergamo-Treviglio, ha perso il controllo del mezzo per poi scivolare a terra, invadere la corsia opposta e scontrarsi violentemente con un furgone che sopraggiungeva.

In questo tragico modo è morto, sabato 5 ottobre, Fabio De Martino, 17 anni, di Osio Sotto. Il diciassettenne, studente alla scuola alberghiera di Torre Boldone (dove aveva iniziato a settembre l’anno scolastico, dopo aver frequentato l’Itis Marconi a Dalmine), era un grande appassionato di moto. La sua Yamaha 125 l’aveva acquistata un anno fa, dopo aver compiuto i 16 anni. Era solito fare dei giri con il padre Marco, che proprio sabato compiva 50 anni. I due erano da poco usciti dalla loro abitazione di via Bellini, nel quartiere Saore.

«Passiamo per il sottopasso»

«Quando sono arrivati a Levate – racconta il nonno Giuseppe Nervi, accorso sul posto appena informato della tragedia – suo padre gli ha consigliato di passare per la via Santuario. Ma lui ha risposto: “No papà, passiamo per il sottopasso”». L’incidente, rilevato dai carabinieri della stazione di Osio Sotto, si è verificato intorno alle 16.

Difficile capire come mai Fabio abbia perso il controllo della sua moto e sia scivolato a terra. A quanto ancora raccontato dal nonno, il diciassettenne aveva cambiato da pochi giorni gli pneumatici della Yamaha e sabato l’asfalto era asciutto. Purtroppo, una volta caduto a terra, è rimasto agganciato alla moto, con la quale è scivolato per una ventina di metri, invadendo prima la corsia opposta e finendo poi contro il furgone che sopraggiungeva e al cui volante si trovava un uomo di 57 anni, anche lui di Osio Sotto. L’impatto è stato molto violento: «Me lo sono trovato improvvisamente di fronte – racconta l’uomo –. Ho frenato ma non ho avuto il tempo di evitarlo».

I rilievi sul luogo dell’incidente mortale

(Foto di Cesni) I soccorsi sul luogo dell’incidente mortale a Levate

Il primo a soccorrere il ragazzo è stato il padre, che in sella alla sua Kawasaki viaggiava dietro il figlio, distante solo pochi metri: «Ha buttato in terra la sua moto – racconta ancora il conducente del furgone – e si è fiondato sul figlio. Poco dopo ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco per rianimarlo». L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti che pochi istanti dopo sono sopraggiunti sul posto. In via dei Caravaggi sono quindi intervenuti i mezzi di soccorso del 118, il cui personale ha provato a lungo a rianimare il ragazzo sotto gli occhi disperati del padre che nel frattempo aveva avvisato di quanto accaduto la moglie Marzia. Alla fine, però, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Il genitori di Fabio sono sempre rimasti a fianco del figlio, fino all’arrivo del carro funebre. Il magistrato di turno ha subito dato il via libera alla sepoltura della salma, che è stata composta a Dalmine, nella casa funeraria delle onoranze funebri Sant’Alessandro, in viale Locatelli 95. Le esequie saranno celebrate molto probabilmente martedì nel pomeriggio.

Era un motociclista prudente

I nonni di Fabio sono arrivati a loro volta sul posto della tragedia: «Mi ha chiamato mia figlia dal luogo dell’incidente – parla ancora il nonno –. Mi ha chiesto di sedermi poi mi ha detto: “Fabio è morto”. Non ci volevo credere».