Scontro fra camion e furgone, un ferito grave sull’A4

Un uomo di 52 anni, di Varese, è rimasto ferito in modo grave, sbalzato dall’abitacolo del furgone sul quale viaggiava come passeggero, sabato pomeriggio - 12 ottobre - lungo il tratto bergamasco dell’A4, dopo che il mezzo si è scontrato lateralmente con un camion. L’impatto tra i due mezzi, avvenuto verso le 17 all’altezza di Osio Sopra, tra i caselli di Dalmine e Capriate, in direzione di Milano, è stato piuttosto violento e ha causato il distacco della portiera lato passeggero del furgone.

Il cinquantaduenne è quindi caduto dal mezzo in corsa, restando ferito in modo grave. Illesi, invece, i conducenti dei due veicoli. Il ferito è stato trasportato in codice rosso con l’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la prognosi è riservata. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.