Scontro a Fornovo, ferita una donna: si cerca l’auto pirata

C’è probabilmente la condotta imprudente di un’auto pirata dietro l’incidente in cui giovedì mattina, 29 febbraio, a Fornovo San Giovanni, in via Bergamo, è rimasta coinvolta un’automobile, una Renault Clio, condotta da una donna feritasi in maniera seria. La donna, infatti, finita con la sua quattro ruote fuoristrada, ha perso conoscenza e, una volta svegliatasi, non è stata in grado di ricordarsi nulla di quanto accaduto. I danni riportati dalla sua Clio evidenzierebbero, però, chiaramente lo scontro con un altro mezzo di cui, al momento, si sono perse le tracce. Tutto è accaduto giovedì poco prima della sette di mattina.

L’incidente

La donna, a bordo della sua autovettura, stava viaggiando sulla via Bergamo, strada costituita da un lungo rettilineo che collega Mozzanica a Bariano e che attraversa dei campi. A un certo punto, per cause ancora in fase di accertamento, la Clio si sarebbe scontrata con un’altra autovettura per poi finire fuori strada, dentro il canale irriguo che costeggia la carreggiata stradale. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato dentro l’auto incidentata una donna in stato di incoscienza. Poco dopo sono intervenuti i mezzi di soccorso del 112. La donna, apparsa subito in serie condizioni, è stata portata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: il suo quadro clinico non desta preoccupazione.

L’appello