Scontro frontale a Canonica d’Adda, muore 72enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di domenica 29 settembre a Canonica d’Adda. Il dramma poco prima delle 16 in via Fara, la strada provinciale 184, dove si sono scontrate frontalmente due auto.

Secondo la prima ricostruzione, una Fiat Panda che usciva dal centro abitato, in direzione Fara, dopo una doppia curva sarebbe finita sulla corsia opposta scontrandosi un’Audi all’altezza del civico 9. La vittima è l’uomo che viaggiava sulla Panda, un 72enne di Boltiere. Illeso il conducente dell’Audi, un 28enne di Fara Gera d’Adda.

Le cause e la dinamica sono in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Treviglio, intervenuta sul posto insieme al 118 (automedica e ambulanza della Croce Bianca di Boltiere), ai vigili del fuoco di Treviglio e ai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviglio. Al momento non si esclude che il 72enne possa aver perso il controllo dell’auto a causa di un malore.