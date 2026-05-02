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Cronaca / Pianura Sabato 02 Maggio 2026

Scontro tra moto e auto a Rivolta d’Adda: 51enne grave. Ferito anche l’automobilista di Arzago

LO SCHIANTO. Un altro incidete nella mattinata di sabato 2 maggio. Automobilista di Arzago sotto shock, ferito in modo lieve.

Scontro tra moto e auto a Rivolta d’Adda: 51enne grave. Ferito anche l’automobilista di Arzago
Lo schianto a Rivolta d’Adda
(Foto di Cesni)

È stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il motociclista di 51 anni, residente a Crema, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 2 maggio a Rivolta d’Adda. L’uomo, intorno alle 11.30, stava percorrendo la provinciale per Cassano d’Adda alla guida di una Bmw GS 1200 quando, all’altezza dell’incrocio con via per Casirate, si è scontrato con una Opel Meriva condotta da un 48enne residente ad Arzago, in provincia di Bergamo.

Sul posto sono intervenute l’automedica dell’ospedale Maggiore di Crema e un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta d’Adda. Dopo le manovre di rianimazione, il motociclista è stato trasportato con la massima urgenza in elisoccorso a Bergamo, dove è stato ricoverato in codice rosso. L’automobilista è stato invece accompagnato in ambulanza al Maggiore di Crema in codice verde, in stato di shock.

Le cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri di Rivolta d’Adda. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale Rossi di Monte Cremasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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