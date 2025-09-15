Scritte «no Vax» a Mornico, la condanna del Comune: si cercano gli autori

Gli autori del gesto hanno agito senza essere ripresi dalla videosorveglianza e si cercano i responsabili di un comportamento che ha provocato forte disappunto nella comunità locale con anche l’intervento del primo cittadino: «Non era mai successo prima. Da tempo non ne sentivo notizia: è probabile, però, che simili atti d’imbrattamento con scritte “no Vax” si siano già verificati altrove».

La reazione dell’Amministrazione è stata immediata: «Ho subito contattato, in mattinata, i carabinieri e ho provveduto a denunciare loro il fatto – ha continuato il sindaco – perché non è accettabile. Sono ora in attesa di ricevere conferma dagli stessi carabinieri per poter provvedere alla cancellazione dell’intera scritta. Mi auguro che non prenda piede questa tendenza a deturpare il territorio».