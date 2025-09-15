Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 15 Settembre 2025

Scritte «no Vax» a Mornico, la condanna del Comune: si cercano gli autori

IL CASO. Scritte «no Vax» sono comparse lunedì mattina 15 settembre lungo la recinzione muraria del cimitero di Mornico al Serio. La segnalazione è arrivata su Facebook e subito è intervenuto il sindaco.

Gloria Belotti
Gloria Belotti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una parte delle scritte sulla cinta muraria del cimitero di Mornico
Una parte delle scritte sulla cinta muraria del cimitero di Mornico
(Foto di Fb)

Mornico al Serio

Gli autori del gesto hanno agito senza essere ripresi dalla videosorveglianza e si cercano i responsabili di un comportamento che ha provocato forte disappunto nella comunità locale con anche l’intervento del primo cittadino: «Non era mai successo prima. Da tempo non ne sentivo notizia: è probabile, però, che simili atti d’imbrattamento con scritte “no Vax” si siano già verificati altrove».

La reazione dell’Amministrazione è stata immediata: «Ho subito contattato, in mattinata, i carabinieri e ho provveduto a denunciare loro il fatto – ha continuato il sindaco – perché non è accettabile. Sono ora in attesa di ricevere conferma dagli stessi carabinieri per poter provvedere alla cancellazione dell’intera scritta. Mi auguro che non prenda piede questa tendenza a deturpare il territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mornico al Serio
politica
Enti locali
Giustizia, Criminalità
Criminalità
governo
Pubblica amministrazione, PA
Gloria Belotti