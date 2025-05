Secondo giorno di Conclave, in mattinata due votazioni. Grande attesa a Cologno

I 133 Cardinali votanti sono rimasti chiusi nella Sistina per più di 3 ore prima di mandare il segnale che nessuno ha ottenuto abbastanza voti per succedere a Francesco.

In piazza San Pietro e lungo via della Conciliazione più di 45mila fedeli sono rimasti a lungo col naso all’insù guardando al comignolo. Si replica nella giornata di giovedì 8 maggio: due fumate, a meno che la prima non sia bianca.

Una data e un ricordo: Il 12 marzo del 2013, anno in cui fu eletto Papa Francesco, l’extra omnes fu pronunciato alle 17.33 nella prima riunione del Conclave e la prima fumata nera ci fu alle 19.41, due ore e 8 minuti dopo.

L’attesa di Bergamo

Grande attesa a Bergamo, e soprattutto a Cologno, a casa Pizzaballa. Una giornata di tensione per Maria Tadini, 90 anni, mamma del Cardinale colognese Pierbattista, considerato tra i «papabili» al Conclave. «A prescindere da tutto siamo orgogliosi di lui» dice la signora. La giornata di mercoledì è stata vissuta con tanta emozione e trepidazione dalla famiglia del Patriarca dei Latini di Gerusalemme, che dalla casa nel paese di Cologno ha seguito ogni momento della diretta tv da Piazza San Pietro.

«La mia paura è di vederlo sempre meno, ma sarà il Signore a decidere la sua strada: noi a prescindere da tutto siamo orgogliosi di lui»

Maria Tadini davanti alla fumata nera del 7 maggio In particolare la mamma del Cardinale ha ricordato il figlio Pierbattista: dall’ammirazione per don Pèrsec, curato di Cologno durante l’infanzia del Patriarca, al primo viaggio a Gerusalemme, terra a cui è legato da 35 anni. «Sicuramente il ruolo di Papa sarebbe molto impegnativo - spiega Maria Tadini - e Pierbattista è già molto impegnato in Terra Santa, e da quando è diventato Cardinale lo è ancora di più. La mia paura è di vederlo sempre meno, ma sarà il Signore a decidere la sua strada: noi a prescindere da tutto siamo orgogliosi di lui».