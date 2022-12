Sei metri e 800 «piastrelle» di lana fatte a mano, si illumina l’albero partecipato

È alto sei metri, largo tre e composto da 800 «piastrelle» di lana fatte all’uncinetto. Ma i veri elementi che compongono «L’albero partecipato» di Natale inaugurato sabato sera, a Osio Sotto, sono l’impegno, la passione e la maestria coi ferri di 156 donne osiensi che, per 10 mesi, hanno lavorato per dare al Natale un segno della comunità di Osio Sotto. La prima riunione per parlare dell’iniziativa si era svolta a febbraio. Le coordinatrici Milena Mastrogiacomo e Graziella Pironi (suo marito, Franco Gherardi, ha redatto il progetto dell’albero): «Non pensavamo l’idea piacesse così tanto – sostiene Milena – Alla fine siamo arrivate a realizzare più di 4mila piastrelle. Molta della lana usata era riciclata, altra è stata acquistata. Il Comune ci ha dato una mano ma diverse donne si sono autofinanziate: erano solo felici di partecipare».