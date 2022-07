Si tuffa e scompare sott’acqua. Adda, un altro morto annegato

Si è tuffato in acqua all’altezza del Traversino di Cassano, dove confluiscono Adda e Muzza, ed è stato visto scomparire nelle acque del fiume , in difficoltà per la corrente e il livello comunque alto, in quel tratto, nonostante la siccità di questo periodo. Sunimal Nanayakkara, 48 anni, originario dello Sri Lanka ma che abitava da anni a Milano , è stato recuperato alcuni chilometri più a valle, nella Muzza, dai sommozzatori volontari di Treviglio : benché gravissimo per la permanenza in acqua, era ancora vivo ed è stato subito affidato alle cure del personale del 118.