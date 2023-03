Siccità, coltivatori in allarme: acqua garantita solo fino a luglio

Rogge asciutte, fiumi ai minimi e sorgenti in affanno. In questo scenario arido i coltivatori iniziano a valutare come muoversi per i prossimi mesi, quando il momento del raccolto arriverà al culmine. L e preoccupazioni non mancano visto che le piogge tanto attese non si manifestano da mesi per dare un po’ di sollievo ai campi . Negli alpeggi invece gli allevatori sono già costretti a rifornirsi con le autobotti, segnale di una situazione già critica.