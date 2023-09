Spaccio di droga nei boschi della Valtellina: arrestato un 30enne a Boltiere

Fra gli arrestati anche un 30enne marocchino che, seppure da anni fosse presente in Valtellina, da qualche tempo si appoggiava anche in una casa a Boltiere. È qui che la Squadra mobile di Bergamo l’ha individuato e arrestato, mercoledì nel primo pomeriggio. «Il giovane si era messo a disposizione degli spacciatori in Valtellina e lui stesso spacciava – spiega Niccoló Battisti, commissario capo alla guida della Mobile di Sondrio –. Voglio ringraziare la Mobile di Bergamo per il prezioso supporto nell’operazione».