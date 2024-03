Sparatoria a Calcio, 27enne ferito cerca aiuto in una stazione di servizio di Urago d’Oglio

Quasi certamente un regolamento di conti è alla base della sparatoria che si è verificata mercoledì 27 marzo verso le 20.30 a Calcio , in una zona agricola al confine con Cividate al Piano.

Il 27enne è poi scappato, probabilmente inseguito da un’altra auto fino ad Urago d’Oglio dove verso le 22 ha chiesto aiuto ed ha chiamato i soccorsi da una stazione di servizio lungo la Provinciale 2. I proiettili potrebbero essere stati sparati proprio da un’altra vettura che lo ha affiancato. Il giovane era sanguinate e dolorante, ma cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Ê stato trasportato al Poliambulanza di Brescia in codice giallo.