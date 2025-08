Stalking, 50enne viola il divieto di avvicinamento: scattano i domiciliari

È finito agli arresti domiciliari un 50enne pluripregiudicato residente a Osio Sotto, dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa in un procedimento per atti persecutori. L’uomo era già sottoposto a misura cautelare, disposta il 22 luglio dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura, in seguito a una querela presentata presso la stazione dei carabinieri di Osio Sotto.