Stop ai tir in centro: Cavernago già sogna la sua «variantina»

Resterà chiusa fino all’8 giugno la provinciale 92 che collega Cavernago a Bagnatica, una strada stretta e piena di buche, già finita sotto i riflettori mediatici per l’abbandono abusivo di rifiuti. L’ordinanza della Provincia, in vigore da una settimana e fino al prossimo 8 giugno, interessa questo asse utilizzato da molti come «scorciatoia» per recarsi a Bagnatica da Cavernago (e viceversa). In queste settimane di chiusura i mezzi sono costretti ad allungare il tragitto, passando da Cassinone. Ma la chiusura della Provinciale 92 è funzionale alla realizzazione della variante all’ex strada statale 498, utile ad alleggerire la zona dall’impatto del traffico pesante. I lavori dell’infrastruttura, giunti proprio a quell’altezza, hanno da poco superato il giro di boa: iniziati nel dicembre 2022, porteranno alla realizzazione di una nuova bretella lunga circa 3 chilometri, dalla rotatoria nella zona del negozio San Michele Pianoforti fino al rondò prossimo alle ultime abitazioni di Cavernago. Secondo le previsioni, la strada sarà ultimata entro il giugno 2025. Un cantiere molto atteso, richiesto dalle amministrazioni comunali di Cavernago, Bagnatica e Calcinate. «Crediamo che la chiusura della Provinciale 92 qualche disagio lo creerà – spiega il sindaco di Cavernago Giuseppe Togni –, ricordo che è una strada stretta che attraversa i campi e vi è in vigore il divieto di accesso ai mezzi pesanti. La sua chiusura fino all’8 giugno è necessaria per lo svolgimento dei lavori della variante alla statale 498. Non ci sarebbe altro modo per realizzare i lavori della variante in quel punto».

Un’opera sinergica

La variante ha iniziato a prendere forma e la maggior parte della strada è stata asfaltata. È un’opera di sette milioni di euro coperti dalle casse del Comune di Calcinate e dalle attività estrattive della zona, mentre la rotatoria è a carico della Provincia. «La variante alla 498 è un’opera importante per il nostro territorio – evidenzia Togni – frutto di numerose battaglie condivise che abbiamo portato avanti come amministrazione comunale insieme agli altri paesi vicini, Bagnatica e Calcinate. È fondamentale per ridurre l’impatto del traffico pesante derivante dalle attività industriali e dalla cava presente a Calcinate, sul confine con Cavernago. Solamente per questa attività estrattiva circolano 60 mezzi pesanti al giorno. Era necessario unirsi per intervenire». Così il sindaco di Calcinate Angelo Orlando: «Anche il nostro territorio godrà dei benefici di questa variante che stiamo attendendo e i cui lavori sono in fase avanzata. Sul confine con Cavernago c’è una zona i cui residenti quotidianamente soffrono per le auto ferme in colonna: la bretella in fase di costruzione darà maggior fluidità al traffico. Di sicuro non ridurrà le auto ma darà migliore scorrimento, quindi meno code».

Il secondo intervento