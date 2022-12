«Strage» di piante sulla provinciale Francesca: è polemica

Decine di alberi abbattuti e fatti a pezzi. Una vera e propria «strage», come l’ha definita qualcuno, quella compiuta ai danni degli arbusti che da decenni affondavano le radici ai bordi della provinciale 122, meglio nota come Francesca. Chi in questi giorni percorre il tratto di strada compreso tra i Comuni di Cologno al Serio e Ghisalba può notare la presenza, sui lati della carreggiata, di numerosi tronchi di Celtis Australis (più conosciuti col nome di bagolari) . Le operazioni di taglio - iniziate il 6 dicembre e che si protrarranno fino al 22 - non sono passate inosservate ai membri del comitato spontaneo che, tempo fa, si era battuto per la salvaguardia dei tigli di piazza Garibaldi a Ghisalba e che ora chiede delucidazioni in merito alla decisione di abbattere degli esemplari apparentemente in buone condizioni di salute.