Tenta furto in casa: inseguito dai vigili riesce a dileguarsi

Due inseguimenti si sono verificati nello stesso territorio a distanza di poche ore. È accaduto a Palosco mercoledì 24 aprile. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale del paese, insieme ai colleghi di Bolgare: nel primo caso, avvenuto in mattinata, i vigili hanno dato il via a un inseguimento rocambolesco per rintracciare l’autore di un tentativo di furto in abitazione e nel secondo caso, nel pomeriggio, hanno intercettato un minorenne che si era allontanato da una comunità dell’Hinterland per una «fuga d’amore».

Tutto è iniziato alle 10 di mercoledì grazie a una chiamata da parte di un cittadino, che aveva subìto un tentato furto in casa e ha visto i ladri scappare su una Golf bianca. Le pattuglie in servizio si sono messe alla ricerca dell’auto intercettandola nel territorio di Palosco. Gli occupanti, forse nomadi, si sono dati alla fuga a folle velocità. La pattuglia di Bolgare ha occupato la carreggiata per impedire il passaggio del mezzo ma la Golf è riuscita a scappare comunque. A Palazzolo sull’Oglio si è dileguata. Dalle indagini è emerso che la Golf aveva una targa clonata.