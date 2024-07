Tentano maxi furto di rame, banda di ladri messa in fuga

Avevano già tagliato pezzi di cavo per estrarne e portare via il rame, ma sono stati costretti ad abbandonare il bottino per l’intervento di una guardia dell’istituto di vigilanza Sorveglianza italiana: così i quattro ladri entrati in azione attorno a mezzanotte della notte tra sabato e domenica all’interno della sede della «Icel Coop» di corso America a Zingonia sono dovuti scappare a mani vuote. Avevano pianificato il colpo nei dettagli con l’obiettivo di portarsi via un corposo bottino in rame, senza però considerare l’impianto di allarme e di videosorveglianza. Nonostante infatti avessero abbassato le telecamere dell’azienda per non farsi riprendere, l’allarme è scattato lo stesso.