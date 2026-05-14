Time Out, sport e prevenzione per il benessere femminile: l’incontro a Dalmine

Dal palinsesto del Time Out Festival un incontro sullo sport come strumento di prevenzione, consapevolezza e benessere femminile. L’appuntamento è per mercoledì 20 maggio, alle 17.30, nella Sala Sport 2 del Cus Bergamo, in via Verdi 56 a Dalmine, per l’incontro «Giocare d’anticipo: il futuro si protegge oggi. Sport e prevenzione per il benessere femminile».

Un momento di confronto multidisciplinare, capace di mettere in dialogo il mondo dello sport, la ricerca medica e la salute psicologica, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e della cura che parta proprio dall’attività fisica e dalla consapevolezza del proprio corpo.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali di Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo, e Marcella Messina, assesora alle Politiche sociali, sport, salute e longevità del Comune di Bergamo. Quindi l’incontro che riunirà la professoressa Valentina Mattei, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, la dottoressa Luciana Bonassi, il professor Giuseppe Nastasi e la dottoressa Laura Imbruglia.

Lo sport come strumento di crescita

Al centro il legame tra attività sportiva, equilibrio mentale, prevenzione oncologica e tutela della fertilità femminile. A portare il punto di vista dell’esperienza vissuta saranno anche alcune atlete di Atalanta femminile e Volley Bergamo 1991, le cui testimonianze contribuiranno a raccontare come lo sport possa diventare uno strumento concreto di crescita personale e attenzione alla salute. A chiudere l’incontro il professor Andrea Greco, ordinario di Psicologia della salute all’Università degli studi di Bergamo, che offrirà una riflessione sul valore sociale della prevenzione e sull’importanza di un approccio integrato tra benessere fisico e salute mentale.