Torna il Luna park a Romano ma sarà «blindato contro le gang»

«L’obiettivo è quello di garantire il massimo divertimento ma in tutta sicurezza . Per questo abbiamo attivato le guardie private che vigileranno sul Luna park il sabato, quando le attrazioni sono aperte fino alla sera. Gli altri giorni, invece, abbiamo previsto l’apertura soltanto il pomeriggio». Lo spiega il giostraio Marco Barber a in vista dell’apertura del Luna park per la festa di San Biagio a Romano di Lombardia : da questo sabato e fino al 3 febbraio piazza Fiume ospita il tradizionale Luna park con le attrazioni delle due famiglie storiche di giostrai, appunto i Barbera e i Marinoni .

Presenza storica nella massima sicurezza

«La nostra presenza a Romano è storica – aggiunge Marco Barbera – e vogliamo che tutto si svolga come sempre nella massima sicurezza. Non vogliamo che la festa venga macchiata dalla presenza delle bande dei cosiddetti «maranza»: motivo per cui abbiamo ingaggiato le guardie private. Abbiamo anche attivato alcune promozioni, come l’offerta «Paghi uno, prendi due», che abbiamo previsto nei giorni dal 21 al 23 gennaio in occasione della “Festa dello studente”. Mentre giovedì 30 gennaio la promozione prevede uno sconto di un euro su tutte le giostre. Sabato 18 sarà la giornata della grande inaugurazione e poi resteremo aperti tutti i giorni, di pomeriggio, e i sabati appunto anche la sera. È il Luna park più grande della provincia di Bergamo e ne siamo fieri e orgogliosi».