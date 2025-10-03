Tra i fondatori del Cai locale, Treviglio piange Angelo Aresi

Grande appassionato di montagna, tra i rifondatori del Cai Treviglio , è mancato ai suoi cari e alla città tutta Angelo Aresi, 82 anni , personaggio indimenticabile nella Treviglio civile e cristiana, che ha onorato con tanta buona e operosa volontà di servizio.

La sua storia e la passione per la montagna

Da giovane, nel 1965, aveva fatto parte dello sparuto gruppo di coetanei per rifondare appunto il Cai trevigliese riportandolo ai fasti del passato e da allora non l’ha più abbandonato, sia permanendo ininterrottamente nel consiglio direttivo nel ruolo di segretario sia assicurando al Club una gestione sicura e dinamica, una vera «colonna» nella storia dell’associazione. Ma non era solo «l’uomo Cai» per eccellenza, amava la montagna come seconda famiglia, coinvolgendo anche quest’ultima, i due figli e la moglie, tra campeggi ed escursioni. I colleghi del Cai lo ricordano protagonista esemplare di ogni tipo di sport montano: ha praticato infatti lo sci da discesa e quello di fondo partecipando alla Marcialonga, affrontando cime difficili e vie ferrate soprattutto nelle Dolomiti, d’inverno e d’estate.