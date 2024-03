Tragedia di Cologno, il 45enne non risponde al gip: convalidato l’arresto

Si è avvalso della facoltà di non rispondere perché non era in grado di farlo. Nella mattinata di sabato 30 marzo il gip Vito Di Vita si è recato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni riservato ai detenuti, per l’interrogatorio di convalida di Osarumwense Aimiose, nigeriano di 45 anni che ha ucciso la compagna Joy Omoragbon, connazionale di 49 anni.