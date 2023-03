Tragedia di Ghisalba: «Petri era pieno di amici, era una calamita»

«Di solito tornava verso mezzanotte, chiudeva la porta della mia stanza e mi augurava la buonanotte. Ma quella notte mi ero addormentata prima e non mi ero accorta che non era rincasato alla solita ora. Solo quando i carabinieri mi hanno svegliata chiamandomi verso le quattro di mattina ho visto che nella sua stanza non c’era e allora ho capito che era successo qualcosa di grave». Irina, la mamma di Petrisor Razvan Andries (da tutti noto come Petri) , racconta così i momenti carichi di angoscia vissuti prima di sapere che il figlio di 17 anni aveva perso la vita dopo essersi scontrato in sella alla sua moto contro un’auto in sorpasso.