Tragedia sul Grand Combin, venerdì 30 giugno l’addio a Walter Scarpellini

Saranno celebrati venerdì 30 giugno, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Urgnano, i funerali di Walter Scarpellini, l’alpinista di 42 anni di Zanica, conosciuto dagli amici come Walter «Esse», morto in Svizzera domenica 25 giugno sul massiccio Grand Combin per le ferite riportate dopo essere scivolato e precipitato per 600 metri .