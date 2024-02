Tragedia a Urgnano, studentessa muore nel sonno a 17 anni

«La comunità del “Galilei” in tutte le sue componenti, accolta con incredulità e sgomento la notizia della prematura scomparsa di Camilla Ceresoli, studentessa della classe 4A, si stringe al dolore della famiglia esprimendo sentimenti di vicinanza e sentita partecipazione». Grande dolore e sconcerto per la morte, nella notte tra sabato e domenica 25 febbraio, di Camilla Ceresoli, 17enne di Urgnano, venuta a mancare nel sonno.

Un tragedia che ha lasciato attonita tutta la comunità: la giovane è molto conosciuta, molto attiva all’interno dell’oratorio di Urgnano dove nella serata di domenica si è svolta una veglia in suo ricordo. «Siamo senza parale - scrive l’oratorio su Facebook -, sei andata nel silenzio di questa notte lasciandoci senza parole e con tante domande. Hai vissuto la tua breve vita con intensità e gioia. Avevi sempre un sorriso speciale per i bambini. Ti sei sempre spesa per gli altri. Non ti sei mai tirata indietro davanti alle tante sfide che la vita ti ha posto dinnanzi. Ora ti affidiamo a Dio, e siamo sicuri che ti prenderai cura di tutto coloro che condivideranno con te l’eternità. Continua ad essere animatrice come l’hai sempre fatto con gioia e allegria. Ti ricorderemo e staremo accanto a tuo fratello, mamma e papà. Buon viaggio! Ad – Dio».