Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Martedì 26 Agosto 2025

Travolto da un blocco di ghiaccio sul Monte Bianco, la salma di Fabio a Treviglio venerdì

LA TRAGEDIA IN MONTAGNA. La salma di Fabio Medici arriverà nella Bergamasca venerdì 29 agosto: la famiglia ha scelto la Casa del commiato a Treviglio in via XX Settembre per permettere a parenti e amici di salutare l’alpinista, morto domenica 24 sul Monte Bianco.

Redazione Web
Redazione Web
Il Mont Blanc du Tacul
Il Mont Blanc du Tacul

Treviglio

Fabio Medici è morto a causa di un seracco che si è improvvisamente staccato sopra la sua testa, dopodiché è stato investito da una massa di ghiaccio e neve che non gli ha purtroppo lasciato scampo. La tragedia domenica mattina, durante una scalata sul Mont Blanc du Tacul sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L’alpinista di 49 anni di Zanica , ma originario di Lurano, stava scalando con un altro alpinista, Davide Zanini, 30 anni di Lurano, che se l’è invece fortunatamente cavata con lievi ferite.

Da tutti i familiari Medici viene ricordato come una persona «con la testa sulle spalle - raccontano -. Lui quando doveva fare una scalata si preparava al meglio e non lasciava nulla caso. E si preoccupava ancora di più se doveva fare una scalata insieme a qualcun altro». Era anche un alpinista che amava le sfide: «Più una sfida era difficile – continuano i famigliari – più si impegnava per affrontarla, ma sempre con la testa sulle spalle. E alla fine arrivava sempre dove voleva arrivare».

Con la moglie Emanuela Ganz, Medici era appena tornato da una vacanza in Trentino e sabato era appunto partito per salire sul Mont Maudit, sul massiccio del Monte Bianco con l’amico.

Il secondo bergamasco morto sul Monte Bianco

Si tratta del secondo bergamasco a morire sul massiccio del Monte Bianco in questa estate. Domenica 17 agosto era toccato a Davide Migliorino, 36 anni di Treviglio, morto a causa di una caduta sulla cresta del Brouillard, a 4.030metri di quota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Lurano
Zanica
Sociale
Morte
sport
alpinismo
Davide Zanini
Fabio Medici
Davide Migliorino
Emanuela Ganz