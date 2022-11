Tre spaccate in una notte nei negozi del centro

Tre spaccate in altrettanti locali nella notte fra mercoledì 23 novembre e giovedì 24 novembre in via Umberto I, nel centro storico di Casirate. I soliti ignoti hanno preso di mira le attività commerciali Pizza Sole, il negozio Estatica e benessere e il Blu Bar, tutti nello stesso stabile. Non è tanto l’entità del bottino dei ladri ad aver lasciato l’amaro in bocca ai titolari, quanto i danni agli infissi. Le porte d’ingresso sono state letteralmente divelte dai malviventi (o dal malvivente) per entrare nei locali e per ripararle il falegname ha lavorato ininterrottamente tutta la giornata di ieri.