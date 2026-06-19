Treviglio, controlli della Polizia: oltre 100 persone identificate

Nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno la Polizia di Stato ha effettuato a Treviglio un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati che destano maggiore allarme sociale.

L’attività ha visto impegnati gli agenti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Treviglio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, nell’ambito di un più ampio piano di intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio.

Sono stati monitorati i parchi cittadini, le zone limitrofe alle stazioni ferroviarie e i luoghi più frequentati del centro, punti di aggregazione considerati sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica I controlli hanno interessato l’intero comune di Treviglio, con particolare attenzione alle aree ritenute di maggiore interesse operativo. In particolare, sono stati monitorati i parchi cittadini, le zone limitrofe alle stazioni ferroviarie e i luoghi più frequentati del centro, punti di aggregazione considerati sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio sono stati effettuati controlli anche all’interno di due esercizi pubblici e di una sala slot, con verifiche sulla presenza degli avventori e sul rispetto delle normative vigenti. Parallelamente, sono stati predisposti tre posti di controllo lungo le principali arterie cittadine, con verifiche mirate su veicoli e conducenti.

Oltre 100 persone controllate

Controlli della polizia Complessivamente sono state identificate oltre 100 persone e controllati circa 40 veicoli. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e vigilanza svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e garantire una presenza costante sul territorio.

Avanti con le verifiche