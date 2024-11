Treviglio, controlli nel weekend sulla movida notturna - Le foto

I carabinieri di Treviglio proseguono i controlli sulla «movida» nella Bassa: anche nello scorso weekend - il 16 e 17 novembre - hanno proceduto a pattugliare le aree del centro città e altri luoghi intorno alla stazione e ai luoghi di aggregazione dei giovani in periferia a Treviglio. Quest’ultimo e altri controlli sull’area di oltre 50 Comuni della Bassa di competenza della Compagnia di Treviglio hanno portato a sottoporre e a verifiche circa 25 mila giovani in tutto dal mese di marzo 2024. I pattugliamenti hanno la finalità di prevenire i reati contro il patrimonio riconducili ai giovani .

I controlli anti prostituzione

Sempre nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre i carabinieri di Treviglio hanno intensificato i controlli anti prostituzione sulla ex statale 525 del Brembo nel tratto che percorre i Comuni di Osio Sopra e Osio Sotto, e Corso Europa, nel tratto che attraversa i Comuni di Verdellino, Boltiere e Osio Sotto. A conclusione degli accertamenti mirati sono stati deferiti in stato di libertà per le violazioni della Legge sull’Immigrazione, in quanto cittadini di un Paese terzo, e sprovvisti di valida autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale. Uno di essi veniva denunciato per non aver ottemperato all’ordine di espulsione dell’autorità di Pubblica sicurezza.