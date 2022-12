Treviglio, dopo l’appello ritrovato l’orso Otto

‹‹Oggi (31 dicembre, ndr) – racconta nonna Letizia - mi hanno contattato prima la signora Luisella per dirmi che l’orsetto era stato trovato da una sua amica, Gisella, e poi mi ha chiamato la stessa Luisella che giovedì aveva proprio visto cadere l’orsetto per strada››. E la strada è la via Beato Angelico, a Treviglio, che il piccolo Leo stava percorrendo con mamma e papà per raggiungere casa dei nonni. Luisella aveva provato subito a chiamarli, ma ormai se ne erano andati.