Treviglio, lavoratore in nero: chiuso un negozio di ortofrutta

I controlli

Nella mattinata dell’11 novembre, i Carabinieri di Treviglio e i Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Bergamo, impegnati in un’azione di contrasto al lavoro «sommerso», hanno controllato un’attività ortofrutticola trevigliese. Gli accertamenti hanno permesso di appurare l’impiego di tre lavoratori di cui uno assunto irregolarmente, privo di documenti e permesso di soggiorno, e la mancanza sul posto di lavoro della documentazione obbligatoria per la sicurezza dei lavoratori stessi. Un altro lavoratore era «in nero» privo di documenti personali: accompagnato in caserma è stato sottoposto a foto segnalamento. Si tratta di un egiziano 22enne, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, disoccupato, censurato, deferito per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.