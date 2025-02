Treviglio, rapinatore al market il primo giorno di apertura: arrestato

Taglio del nastro e, poco dopo, una rapina: è accaduto giovedì 13 febbraio, giorno dell’inaugurazione del nuovo supermercato Lidl di Treviglio . Dopo avere rubato della merce, un uomo ha minacciato con un coltello la cassiera e gli addetti alla sicurezza: subito bloccato, è stato arrestato. Un primo giorno da dimenticare per il supermercato di via Bergamo, teatro dell’episodio del quale è stato protagonista un pluripregidicato sudamericano di 42 anni, poi arrestato a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il fatto si è verificato poco prima delle 14 nel nuovo punto vendita sorto a pochi metri di distanza da quello dismesso della medesima catena, sempre nella zona nord della città che si affaccia sulla ex Statale 42. All’inaugurazione, in mattinata, erano presenti anche il sindaco Juri Imeri e la vice sindaco Pinuccia Zoccoli Prandina, oltre ai responsabili del punto vendita e molti clienti che poi hanno colto l’occasione per le prime spese.

Arrestato un pluripregiudicato

Tra di loro, anche il 42enne sudamericano domiciliato a Treviglio, ma una volta tra gli scaffali ha fatto incetta di prodotti alimentari, elettronici e per l’igiene, nascondendoli nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto, senza accorgersi che era già stato notato dalle guardie giurate presenti all’interno del punto vendita. Pensando di farla franca, si è diretto verso le casse convinto di superarle senza intoppi con la sua refurtiva. A quel punto sono entrati in azione i vigilanti, fermandolo. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato avvicinato, invitato a fermarsi e a consegnare quanto aveva appena rubato. Poteva essere accusato «solo» di furto, se non fosse che d’un tratto ha estratto di tasca un coltello, minacciando i sorveglianti, di fatto peggiorando la propria posizione e trasformarsi in un rapinatore. Sono seguiti momenti di apprensione anche tra i numerosi clienti presenti a quell’ora nel supermercato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine essendo pluripregiudicato per vari reati, a un certo punto ha urlato di avere con sè anche una pistola che avrebbe estratto di lì a poco, ma che in effetti è risultato non possedere. Sul posto poco dopo è giunta una volante dal vicino presidio della polizia di Stato. Gli agenti hanno cercato di calmare l’individuo che in seguito è stato immobilizzato, quindi portato al commissariato di piazza del Popolo e infine arrestato per rapina. Sull’accaduto la direzione generale di Lidl non ha rilasciato dichiarazioni.