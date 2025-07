Treviglio, scoperto presunto allevamento abusivo. Sequestrati 17 cani

Cani posti sotto sequestro

«Ringrazio innanzitutto chi ha fatto la segnalazione e mi complimento con il comandante Giovanni Vinciguerra, il commissario capo Claudio Cortesi e tutti gli uomini e le donne della nostra Polizia Locale coinvolti per aver agito tempestivamente, in pieno coordinamento con l’ufficio tecnico e con Ats e Carabinieri Forestali – ha commentato Imeri –. La situazione descritta, e poi purtroppo riscontrata, non è accettabile: esistono norme regionali molto chiare in merito e anche il Regolamento approvato dal Consiglio comunale è orientato al benessere e alla massima tutela degli animali e anche per questo l’attenzione degli organi di vigilanza continuerà a rimanere alta e qualificata, come dimostrato da questo episodio. Rimane l’amarezza nel constatare che ci sia ancora chi ritiene che gli amici a quattro zampe possano vivere di stenti, rinchiusi in luoghi inadeguati e in pessime condizioni igieniche».