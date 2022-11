Treviglio si prepara al Natale, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Setti

Dopo il successo delle due precedenti edizioni è tornata a Treviglio, in piazza Setti, la pista di pattinaggio sul ghiaccio: in corso di allestimento, sarà inaugurata venerdì 18 novembre alle 18. Il Comune, il Distretto del commercio e la famiglia Ballarini, che gestisce da varie generazioni gli spettacoli viaggianti in città, daranno vita nuovamente all’iniziativa «Treviglio on ice». Ma quest’anno si devono fare i conti anche con l’inevitabile aumento dei costi energetici, per compensare in parte i quali sarà aumentato il costo del biglietto d’ingresso, che passerà dai sei euro dello scorso anno a sette. «Se dovessimo guardare alla spesa complessiva che si preannuncia per la gestione dell’impianto, che è a nostro completo carico – dice Ballarini – dovremmo far pagare il doppio, ma abbiamo deciso di applicare solo un minimo aumento, sperando nella forte affluenza. Gestiamo la pista di pattinaggio non permanente più grande della Lombardia».