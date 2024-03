Trova 1.200 euro e orecchini d’oro a terra: restituiti

La sua sorpresa quando a terra ha visto quel grosso portafogli da donna è stata contenuta rispetto a quando, invece, l’ha raccolto e aperto: all’interno c’erano banconote da 50 euro per un totale di 1.200 euro, un paio di orecchini d’oro – del valore, si scoprirà poi, di ulteriori mille euro – e cinque tessere sanitarie. A quel punto non ci ha pensato due volte e si è recata al comando della polizia locale del suo paese, Fara Gera d’Adda: in questo modo Gloria Mambretti ha potuto far restituire la corposa somma di denaro, i gioielli e i documenti alla loro proprietaria, una donna di 42 anni, di origine africana, che vive a Pontirolo Nuovo da sola con i suoi quattro figli. A loro appartenevano infatti le tessere sanitarie che, oltre alla sua, erano nel portafogli.