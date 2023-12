Ucciso con due coltellate in salotto: caccia all’assassino

Due coltellate nel salotto di casa, al culmine di una lite. Poi Khadim Hussain, pakistano, 31 anni da compiere il 1° gennaio prossimo, è fuggito lasciandosi alle spalle il cadavere di un connazionale e un paese, Covo, sbigottito. «Un fulmine a ciel sereno, qui da noi i pakistani non avevano mai dato problemi», sospira il sindaco Andrea Capelletti. L’omicidio si è consumato domenica pomeriggio, poco dopo le 15, in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Pradone che fa angolo con via Scarpini: luci al neon, parabole satellitari sui balconi, panni stesi. Della vittima a tarda ora circolava solo il nome, Said, e l’età presunta, sui trent’anni. In casa al momento del delitto erano presenti altri tre connazionali, che i carabinieri del Reparto operativo di Bergamo e quelli della Compagnia di Treviglio hanno accompagnato in caserma a Romano di Lombardia per interrogare come persone informate sui fatti.

Domenica sera non era ancora chiaro il motivo del litigio, se si sia trattato di uno screzio banale o di una questione economica. Hussain, dopo le coltellate, è sceso in strada, ha raggiunto l’auto ed è fuggito. Nella notte i militari dell’Arma lo stavano ancora cercando. Per cogliere qualche dettaglio gli investigatori hanno anche acquisito i filmati delle telecamere del bar «Lounge», che sta al piano terra della stessa palazzina. «Non li conoscevamo e oggi pomeriggio non abbiamo sentito nulla», raccontano la barista e i clienti quando sono già le 22.

Stesse risposte arrivano da chi vive nel condominio. «So chi è il ragazzo pakistano che ha firmato il contratto d’affitto, ma non conosco gli altri inquilini – dice un connazionale che abita al primo piano –. In quell’appartamento gli inquilini si alternano frequentemente». Il giovane non ha sentito alcun rumore sospetto intorno alle 15, così come un altro uomo che apre la porta di casa al primo piano.

Tutti stranieri venuti a lavorare nella Bassa come metalmeccanici, magazzinieri nella logistica, operai nell’edilizia o nelle aziende di allevamento, oppure pendolari verso Milano, perché qui gli affitti sono meno proibitivi. Anche Hussain ha seguito questo tragitto. Il presunto omicida dal 2018 al 2020 aveva lavorato come cuoco all’estero, poi era giunto in Italia dove fino al 2021 aveva lavorato come magazziniere nel Vercellese. È nel 2021 che giunge in Bergamasca, dove ottiene un lavoro come addetto alle pulizie a Treviglio. Ultimamente era tornato a lavorare come magazziniere, ma a Milano. L’uomo in fuga, una licenza di scuola media in Pakistan, faceva ogni giorno la spola da Covo al Milanese ed è anche qui che ora i carabinieri hanno esteso le ricerche.