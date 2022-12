Un 2023 di rinforzi per i vigili del fuoco: in arrivo 40 volontari

Il 2023 sarà un anno di rinforzi per i vigili del fuoco: sono infatti in arrivo ben 40 nuovi pompieri volontari, che a breve si sottoporranno alle visite mediche e poi potranno prendere parte al corso di 140 ore, metà teoriche e metà pratiche, per poter indossare la divisa più amata dai cittadini. Lo ha annunciato giovedì 8 dicembre il comandante provinciale Vincenzo Giordano, intervenendo alla festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, celebrata a Treviglio.