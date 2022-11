Una guardia giurata sorprende ladro in azienda e lo fa arrestare

Una guardia giurata dell’Istituto di vigilanza Gsi di Treviglio questa mattina ( sabato 5 novembre, alle 4.20) ha sventato un possibile furto a un’azienda meccanica, la M.M.T (Minuterie metalliche tornite) di Spirano. Il vigilantes, inviato in via Lombardia 13 dalla centrale messa in allerta dall’antifurto della ditta , ha notato un furgone Renault Master parcheggiato davanti all’azienda con le targhe coperte da nastro adesivo.