Urgnano, arrestati mentre stanno per fare irruzione in banca: fermati in quattro. Pronta anche l’auto per la fuga

Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre stavano per compiere una rapina in banca a Urgnano, in provincia di Bergamo. Gli arrestati, dai 26 ai 58 anni, sono stati sorpresi su un’auto - poi risultata rubata - ferma vicino a un istituto di credito. Indossavano tutti abiti scuri e guanti e, alla vista dei militari, sono scappati. Sono stati inseguiti e bloccati.