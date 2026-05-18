Urgnano, sorprende il ladro in pizzeria: trascinato dall’auto per una quarantina di metri
LA RAPINA. Tragedia sfiorata al ristorante - pizzeria «Da Alfreda»: ferito il titolare Massimiliano Aceti, trasportato in ospedale in codice giallo.Lettura meno di un minuto.
Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Urgnano, al ristorante pizzeria «Da Alfreda» di via Bonaita. Il titolare, Massimiliano Aceti, ha sorpreso un uomo che si era introdotto nel magazzino sul retro del locale e ha tentato di fermarlo. Il ladro è fuggito all’esterno, è salito in auto ed è ripartito, trascinando il ristoratore che si era aggrappato alla portiera aperta del mezzo d’istinto.
Secondo le testimonianze raccolte, Aceti sarebbe stato trascinato per circa 40 metri lungo via 25 Aprile, finendo poi a terra nei pressi della curva vicino allo stop. Ferito e sanguinante, è stato soccorso, intorno alle 15, dal personale sanitario della Croce rossa di Urgnano e dall’automedica e trasportato in codice giallo all’ospedale di Treviglio. In serata è rientrato a casa con una prognosi di una quindicina di giorni e lesioni alle gambe e alle braccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il presunto responsabile, un italiano, è stato fermato poco dopo grazie al riconoscimento della targa della sua auto, a casa sua.
Poco prima si è registrato un furto anche all’hotel ristorante «La Bettola», sempre in via Bonaita, dove una cliente ha messo in fuga un uomo che si aggirava tra i tavoli con fare sospetto.
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