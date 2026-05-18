Urgnano, sorprende il ladro in pizzeria: trascinato dall’auto per una quarantina di metri

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Urgnano, al ristorante pizzeria «Da Alfreda» di via Bonaita. Il titolare, Massimiliano Aceti, ha sorpreso un uomo che si era introdotto nel magazzino sul retro del locale e ha tentato di fermarlo. Il ladro è fuggito all’esterno, è salito in auto ed è ripartito, trascinando il ristoratore che si era aggrappato alla portiera aperta del mezzo d’istinto .

Secondo le testimonianze raccolte, Aceti sarebbe stato trascinato per circa 40 metri lungo via 25 Aprile, finendo poi a terra nei pressi della curva vicino allo stop. Ferito e sanguinante, è stato soccorso, intorno alle 15, dal personale sanitario della Croce rossa di Urgnano e dall’automedica e trasportato in codice giallo all’ospedale di Treviglio. In serata è rientrato a casa con una prognosi di una quindicina di giorni e lesioni alle gambe e alle braccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il presunto responsabile, un italiano, è stato fermato poco dopo grazie al riconoscimento della targa della sua auto, a casa sua.