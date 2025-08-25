Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 25 Agosto 2025

Venti dosi di cocaina e soldi in contanti: un arresto a Romano

I CONTROLLI. La Polizia locale della Bassa bergamasca orientale lo ha sorpreso in via Matteotti con 20 dosi di cocaina, 3 di hashish e 125 euro in contanti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un marocchino è stato arrestato a Romano perché in possesso di 20 dosi di cocaina, 3 di hashish e 125 euro in contanti
Un marocchino è stato arrestato a Romano perché in possesso di 20 dosi di cocaina, 3 di hashish e 125 euro in contanti

Un marocchino è stato arrestato venerdì 22 agosto in via Matteotti a Romano di Lombardia dagli agenti motociclisti del Nucleo pronto intervento del Distretto di polizia locale della Bassa bergamasca orientale perché trovato in possesso di 20 dosi di cocaina, 3 dosi di hashish e 125 euro in contanti.

L’uomo, senza fissa dimora in Italia, in sede di udienza di convalida, ha ammesso di vendere droga, prima affermando di essere impegnato in questa attività da tre anni, poi correggendosi e «riducendo» la tempistica ad alcuni mesi. Inoltre, ha già un precedente sempre per detenzione di droga ai fini di spaccio datato agosto 2024. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura del divieto di dimora in Bergamo e provincia. Concesso il nulla osta all’espulsione, processo rinviato al 19 settembre.

Romano di Lombardia
Giustizia, Criminalità
Criminalità
droga
Forze Ordine
Arresto
giustizia