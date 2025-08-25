Venti dosi di cocaina e soldi in contanti: un arresto a Romano

Un marocchino è stato arrestato venerdì 22 agosto in via Matteotti a Romano di Lombardia dagli agenti motociclisti del Nucleo pronto intervento del Distretto di polizia locale della Bassa bergamasca orientale perché trovato in possesso di 20 dosi di cocaina, 3 dosi di hashish e 125 euro in contanti .

L’uomo, senza fissa dimora in Italia, in sede di udienza di convalida, ha ammesso di vendere droga, prima affermando di essere impegnato in questa attività da tre anni, poi correggendosi e «riducendo» la tempistica ad alcuni mesi. Inoltre, ha già un precedente sempre per detenzione di droga ai fini di spaccio datato agosto 2024. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura del divieto di dimora in Bergamo e provincia. Concesso il nulla osta all’espulsione, processo rinviato al 19 settembre.