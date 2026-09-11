Verdellino, aggressione con mazze e martelli: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate per la violenta aggressione avvenuta la sera dell’11 agosto in via Santuario dell’Olmo, a Verdellino. I carabinieri della Tenenza di Zingonia, con il supporto della Sezione operativa della Compagnia di Treviglio, hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Bergamo. Gli indagati devono rispondere, in concorso tra loro e con altre due persone, di lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto in luogo pubblico di oggetti atti a offendere.

Ferito un ragazzo di 16 anni, colpito alla testa e ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Bergamo. Anche uno dei presunti aggressori è rimasto ferito ed è stato denunciato a piede libero

La lite per il conferimento dei rifiuti

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’aggressione sarebbe stata compiuta con mazze da cricket, bastoni di legno, bottiglie di vetro e martelli. All’origine dello scontro ci sarebbe stato un diverbio avvenuto il giorno precedente per futili motivi legati al conferimento dei rifiuti domestici.

L’aggressione sarebbe stata compiuta con mazze da cricket, bastoni di legno, bottiglie di vetro e martelli L’aggressione sarebbe stata compiuta con mazze da cricket, bastoni di legno, bottiglie di vetro e martelli L’aggressione sarebbe stata compiuta con mazze da cricket, bastoni di legno, bottiglie di vetro e martelli

Diverse persone sono rimaste ferite. Tra loro un ragazzo di 16 anni, colpito alla testa e ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Bergamo. Anche uno dei presunti aggressori è rimasto ferito ed è stato denunciato a piede libero.

Video e testimonianze nelle indagini