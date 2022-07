Verdellino, il sottopasso ferroviario a colori con la street art degli studenti

Un tunnel tetro attraversato ogni giorno da centinaia di pendolari ora appare come una galleria di colori e disegni ispirati al viaggio. È la trasformazione del sottopasso della stazione di Verdello-Dalmine (nei confini di Verdellino): sulle sue pareti che Rfi ha fatto ripulire e imbiancare, sono in questi giorni in fase di installazione dei pannelli su cui si possono ammirare quattro esempi di street art realizzati da alcuni alunni dell’Isis Zenale Butinone di Treviglio.