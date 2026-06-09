Verdellino, maltrattamenti nei confronti della madre. Divieto di avvicinamento per un 35enne

I carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora a Verdellino emessa dal Tribunale di Bergamo, su richiesta della Procura, nei confronti di un 35enne gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di maltrattamenti nei confronti della madre.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini dei carabinieri, secondo quanto previsto dal protocollo «Codice rosso», sono nate da una richiesta di aiuto avanzata dalla donna, che aveva chiesto l’intervento dei militari per essere accompagnata presso una struttura sanitaria dopo un violento litigio in ambito domestico. L’attività investigativa ha delineato un quadro caratterizzato da condotte vessatorie, minacciose e aggressive dell’indagato nei confronti della madre, diventate più intense nell’ultimo periodo. La Procura ha richiesto l’adozione di una misura cautelare personale, accolta dal Gip.