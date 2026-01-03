Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 03 Gennaio 2026

Verdello unita nel ricordo della piccola Alessia. Il papà: «Ci ha insegnato che la grandezza non si misura in anni, ma in coraggio»

IL LUTTO. Si è spenta Alessia Daminelli, bambina di 9 anni di Verdello che dal febbraio scorso lottava contro un medulloblastoma metastatico al cervello.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Si è spenta Alessia Daminelli, bambina di 9 anni di Verdello che dal febbraio scorso lottava contro un medulloblastoma metastatico al cervello. La notizia della sua morte, avvenuta venerdì 2 gennaio, è stata comunicata dalla mamma Manuela, dal papà Roberto e dalla sorella Noa, che in queste ore hanno ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e affetto.

«Hai insegnato che la grandezza non si misura in anni, ma in coraggio»

Sui social, il papà ha affidato a un lungo post il suo saluto alla figlia, ricordandone la forza e la determinazione. «Ora riposa, piccola grande guerriera», scrive, ripercorrendo i tredici giorni di

Alessia Daminelli in una foto dal profilo Fb del papà Roberto
Alessia Daminelli in una foto dal profilo Fb del papà Roberto

una battaglia durissima affrontata con coraggio e con l’amore di chi le è rimasto accanto fino all’ultimo. Parole intense e misurate, che restituiscono il dolore della famiglia e insieme la gratitudine per ciò che Alessia ha saputo trasmettere: «Hai insegnato che la grandezza non si misura in anni, ma in coraggio».

«Ci hai reso più unite e forti»

Un messaggio di commozione è arrivato anche dalla società Orobica Calcio Bergamo, che sulla propria pagina Facebook ha voluto ricordare Alessia con un pensiero rivolto alla sua passione per lo sport e per il calcio, condivisa con le compagne e con chi le è stato vicino durante la malattia. Nel testo, la società parla di un «piccolo angelo» che ha reso le persone intorno a lei «più unite e forti» e ricorda il suo sorriso e la sua energia, citando anche il legame con la sua squadra del cuore, l’Inter.

Il funerale si terrà a Verdello lunedì 5 gennaio alle 14.30, con partenza dalle Sale del Commiato della Bergamasca di viale Friuli 5/7 (orario visite dalle 8.30 alle 19.30), dove è composta la salma, per la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli.

