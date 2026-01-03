Verdello unita nel ricordo della piccola Alessia. Il papà: «Ci ha insegnato che la grandezza non si misura in anni, ma in coraggio»

Si è spenta Alessia Daminelli, bambina di 9 anni di Verdello che dal febbraio scorso lottava contro un medulloblastoma metastatico al cervello. La notizia della sua morte, avvenuta venerdì 2 gennaio, è stata comunicata dalla mamma Manuela, dal papà Roberto e dalla sorella Noa, che in queste ore hanno ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e affetto.

«Hai insegnato che la grandezza non si misura in anni, ma in coraggio» Sui social, il papà ha affidato a un lungo post il suo saluto alla figlia, ricordandone la forza e la determinazione. «Ora riposa, piccola grande guerriera», scrive, ripercorrendo i tredici giorni di

Alessia Daminelli in una foto dal profilo Fb del papà Roberto una battaglia durissima affrontata con coraggio e con l’amore di chi le è rimasto accanto fino all’ultimo. Parole intense e misurate, che restituiscono il dolore della famiglia e insieme la gratitudine per ciò che Alessia ha saputo trasmettere: «Hai insegnato che la grandezza non si misura in anni, ma in coraggio».

«Ci hai reso più unite e forti»

Un messaggio di commozione è arrivato anche dalla società Orobica Calcio Bergamo, che sulla propria pagina Facebook ha voluto ricordare Alessia con un pensiero rivolto alla sua passione per lo sport e per il calcio, condivisa con le compagne e con chi le è stato vicino durante la malattia. Nel testo, la società parla di un «piccolo angelo» che ha reso le persone intorno a lei «più unite e forti» e ricorda il suo sorriso e la sua energia, citando anche il legame con la sua squadra del cuore, l’Inter.