Via Tasso programma interventi per la sicurezza di cinque ponti
CANTIERI. Lavori urgenti previsti su sovrappassi ferroviari a Gorlago, Cividate, Caravaggio e Ponte San Pietro.
Servono interventi straordinari urgenti per la messa in sicurezza di cinque sovrappassi ferroviari presenti in varie zone della Bergamasca. Lo ha stabilito la Provincia con la redazione di un Dip (Documento di indirizzo alla progettazione) che dà il via all’iter progettuale dei lavori necessari per i manufatti in questione.
Si tratta di interventi particolarmente sensibili poiché interessano strutture sotto le quali passano ogni giorno numerosi treni passeggeri: il sovrappasso a Gorlago della provinciale 89, quello a Cividate al Piano sulla variante alla provinciale 98, i sovrappassi a Caravaggio sulla provinciale 121 e 185 e quello a Ponte San Pietro sulla provinciale 155.
La situazione Gorlago
A Gorlago il sovrappasso sulla provinciale 89 presenta «corrosione – si legge sul documento – dell’armatura in corrispondenza dei traversi presenti nella soletta inferiore dell’impalcato, barriere di sicurezza non idonee per un sovrappasso ferroviario, un parapetto vetusto». A fronte di ciò è ritenuto urgente «un intervento straordinario per la sostituzione delle barriere di sicurezza e dei parapetti».
Cividate
Per quanto riguarda il sovrappasso a Cividate , sulla variante alla provinciale 98, le principali criticità derivano dalle acque meteoriche per il cui scolo non è presente un opportuno collettamento.
Due casi a Caravaggio
A Caravaggio sono due i sovrappassi sui cui la Provincia ritiene necessario dare il via a interventi di riqualificazione: quello sulla provinciale 121 sul quale è stato rilevato l’ammaloramentoì e poi sulla 185 dove sono state rilevate «4 fessure verticali a tuttaltezza tra le spalle e i muri andatori» e «barriere di sicurezza e parapetti vetusti». E, per entrambi, è stato previsto un urgente intervento straordinario «per il ripristino dei distacchi, il recupero tecnologico dei materiali, l’eliminazione delle problematiche strutturali e la riqualificazione del piano viario».
A Ponte San Pietro
A Ponte San Pietro, infine, sul sovrappasso sulla provinciale 155 è previsto come intervento straordinario «il ripristino dei distacchi, il recupero tecnologico dei materiali e l’eliminazione della fonte dei degradi».
Il costo di tutti questi lavori è stato quantificato in poco meno di 1 milione di euro
Il costo di tutti questi lavori è stato quantificato in poco meno di 1 milione di euro. Per l’esattezza 919mila euro che Via Tasso coprirà grazie a un cofinanziamento da parte del Mit (Ministero delle infrastrutture e trasporti) che ha stanziato 473mila euro e della Regione, che contribuirà con 445mila euro. Sebbene gli interventi siano ritenuti urgenti, i tempi di realizzo non si annunciano brevi.
Secondo il cronoprogramma contenuto nel Dip della Provincia, tutto il 2026 sarà dedicato al completamento Il costo di tutti questi lavori è stato quantificato in poco meno di 1 milione di eurodell’iter progettuale dei lavori previsti. Il 2027, fra la primavera e l’autunno, sarà invece l’anno della loro esecuzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA